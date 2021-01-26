Псковичи уверены в необходимости волонтёрского центра

17:12, 26 января 2021, ПАИ

Псковичи уверены, что волонтёрский центр нужен так же, как служба быстрого реагирования. Об этом заявила одна из псковских семей, которой оказала помощь доброволец Псковского волонтёрского центра «Единой России» Оксана Нани, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

«Нам по 70 лет, заболели ковидом, родственники далеко, лежали дома. Волонтёр Оксана Нани, объехав множество аптек, купила нужное лекарство, привезла. Не взяла даже денег за бензин», – рассказала супружеская пара Ольга и Василий Макаровы.

Они поблагодарили волонтёра Оксану Нани за оказанную помощь и с уверенностью заявили, что волонтёрская служба так же нужна, как и другие службы быстрого реагирования.

«На месте людей, которые сейчас оказались на самоизоляции, которые не могут выходить из дома, могут оказаться и наши родители, и бабушки, и дедушки. И если сейчас им некому прийти на помощь, а у меня есть свободное от работы время, то я с удовольствием выполняю заявки», – отметила Оксана Нани.

В Псковской области с начала пандемии работает горячая линия волонтёрского центра «Единой России» 8-800-444-07-13, которая ежедневно принимает заявки от граждан. Добровольцы привозят нуждающимся жителям города продукты и лекарства. В среднем волонтеры выполняют в месяц более тысячи заявок на оказание такой помощи пожилым и маломобильным людям.