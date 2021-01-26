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Общество

Улицу Бастионную отремонтируют в Пскове до 1 июля

До 1 июля в Пскове полностью отремонтируют улицу Бастионную. Работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведёт ООО «СпецТрансСервис». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Подрядчик выполнит фрезерование изношенного асфальта на проезжей части и разборку покрытия тротуара, заменит бортовой камень, люки колодцев, плиты перекрытий. Новое покрытие дороги и пешеходной зоны будут выполнены из современных асфальтобетонных смесей. Затем подрядчик проведёт планировку зелёной зоны, внесёт растительный слой земли и посеет газоны. Между бортовым камнем и газоном подрядчик уложит брусчатку, а на проезжей части нанесёт разметку термопластиком со светоотражающими элементами. Производство работ будет организовано без перерывов движения транспорта.

Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации Пскова. Сумма контракта составляет 13,6 млн рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов. Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов выполненных работ составляет на верхний слой покрытия четыре года, на бортовой камень – два года, на дорожную разметку из термопластика – один год.

В перечень объектов БКАД-2021 в Пскове также включены улица Чудская, Октябрьский проспект, Октябрьская площадь и площадь Ленина, улица Инженерная и площадь Победы.

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