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Общество

Начался финальный этап реставрации усадьбы Беклешова

В усадьбе Беклешова уже идут работы по внутренней отделке. Фото Instagram

 

Работа с объектами культурного наследия – это всегда непросто и очень ответственно. Нужно не только сохранить объект, но и приспособить его к современной жизни, вписать в существующие реалии, пишет Instagram-аккаунт «Туристический Псков». 

Вместе с тем невероятно интересно наблюдать, как обветшалое и заброшенное здание одевается в обновлённый свежевыкрашенный фасад.

Усадьбе Беклешова посчастливилось начать новый период в своей многолетней и даже многовековой истории.

Начался финальный этап её реконструкции: помещения постепенно преображаются и приспосабливаются к современному использованию. Дом уже полностью обшит фасадной доской, вставлены оконные рамы, положены паркет и плитка, выкрашены стены и повешены светильники.

Через пару месяцев работы будут завершены и дом примет своих первых посетителей.

Реконструкция усадьбы Беклешова Н. А. проходит в рамках реализации проекта LV-RU «Наследие» Программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014–2020 годов.

После реконструкции оно будет приспособлено под туристский информационный центр и центр креативных индустрий, что поможет продвигать туристический потенциал города Пскова, а также позволит мастерам-ремесленникам реализовывать свою продукцию.

Кроме того, обновлённая усадьба Беклешова войдёт в туристический маршрут, который привлечёт новых туристов в Псков и в частности в новый городской информационный центр.

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