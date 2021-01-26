#Опросник ПАИ: Какие ещё авиарейсы следует создать в Пскове

21:40, 26 января 2021, ПАИ

Одним из главных признаков развивающегося региона смело можно назвать транспортную доступность. Трассы, железные дороги и, конечно, авиасообщение. После череды проблем и застоя в Пскове стало появляться всё больше рейсов в разные города «великой и необъятной». Уже можно слетать в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минводы и др. Какие ещё рейсы следует организовать из Пскова? Этот вопрос мы задали обычным прохожим. Всё, что удалось узнать, смотрите в нашем опроснике.



Нужно признать - псковичи поддерживают любые направления полетов из родного города, за исключением, разве что, далекого космоса. Однако сразу одергивают себя: «А будет ли это востребованно?”

В условиях пандемии и падения доходов, немного неловко рассуждать о перелётах. Тем более за границу. Город маленький, и

в сухом остатке обывателю актуальны два направления - Питер и Москва. Попасть в них не сложно, даже без учёта авиаперелётов.

Но давайте мыслить позитивно!

Удобство прямых рейсов сложно переоценить. Это не только возможность повидать дальних родственников или погреться на солнышке, это приносит новые возможности для бизнеса. Прежде всего туристического, за ним, конечно, возможность наладить предпринимательские контакты в других городах, объединяться и расширяться.



Псковичи хотели бы иметь возможность попасть прямым рейсом в Европу. Молодёжь с радостью ухватится за возможность провести weekend в странах ЕС, а люди старшего поколения смогут отправится в гости к друзьям из стран бывшего Союза. Также простому человеку хочется иметь возможность смотаться в Турцию и в курортные города России.

Меньший интерес вызывают города Урала и Дальнего Востока. Во время обсуждения таких рейсов прозвучала идея о чартерных рейсах. Мол, те кому очень нужно, могли бы оплатить расходы и улететь куда угодно.



О превращении Пскова в глобальный транспортный узел пока говорить рано, но не рано к этому стремиться. Полет будет долгий, и не исключена турбулентность, стоит пристегнуться и верить в лучшее.