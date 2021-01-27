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Общество

В Псковских теплосетях рассказали о ремонте на улице Новосёлов, 10

В подвалах домов отследить утечку проще. Фото Псковские теплосети

 

На улице Новосёлов, 10 в подвале дома произошла утечка. Об том ПАИ рассказали Псковские теплосети.

«В магистральных сетях, проходящих по подвалу указанного жилого дома, произошла утечка. Естественно, наши коллеги незамедлительно прибыли на место и обнаружили её. В сетях, которые проходят в подвальных помещениях, значительно проще выявить утечку, чем когда они находятся в земле. И всё бы было просто, но тут есть нюанс. Труба магистральная, а значит, она снабжает теплом не один конкретный дом, а несколько, и в данной ситуации под отключение попали 10 жилых домов. Не пугайтесь, замена труб в подвале не занимает много времени, буквально пара часов – и подача была восстановлена. Простота этих работ, если можно так сказать, заключается в том, что ещё до начала работ можно оценить масштабы, запастись нужным количеством необходимого материала и привлечь необходимое число работников, в отличие от проведения земляных работ.

Почему-то все вокруг думают, что нас хлебом не корми – дай что-то отрезать, раскопать или сломать, что мы просто сидим и ждём, что где-то что-то отвалится, и только тогда мы поедем и будем проводить ремонтные работы. Если вы знаете таких людей, то дайте им полистать ленту наших новостей, и тогда они своими глазами увидят те объёмы работ, которые проделывает наше предприятие круглогодично.Отдельно приносим извинения жителям улиц Новосёлов и Труда за доставленные неудобства», – сказали в Псковских теплосетях.

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