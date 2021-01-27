В Псковской областной библиотеке открыли сразу три выставки

23:04, 26 января 2021, ПАИ

Три выставки открылись в региональном центре по работе с редкими и ценными документами Псковской областной библиотеки.



Выставка книг к 145-летию со дня рождения Джека Лондона

Джон Гри́ффит Че́йни, более известный нам как Джек Лондон, – американский писатель и журналист, военный корреспондент, общественный деятель, социалист. Он был вторым после Ганса Христиана Андерсена по издаваемости в СССР зарубежным писателем. За 1918–1986 годы общий тираж 956 изданий составил более 77 миллионов экземпляров.

На выставке представлены прижизненные издания автора, книги 1913–1926 годов, а также книги на английском языке.

Выставка о Салтыкове-Щедрине

Фамилия Салтыков-Щедрин тоже была писательским псевдонимом. Михаил Евграфович Салтыков печатал свои произведения под именем «надворного советника Николая Щедрина». По одной из версий, взять такой псевдоним предложила жена Салтыкова-Щедрина, поскольку в своих произведениях он был очень щедр «на всякого рода сарказмы». К 195-летию со дня рождения писателя Региональный центр по работе с редкими и ценными документами подготовил выставку его произведений, изданных в 1879–1918 годах.

«И он был музыкой…»

Выставка «И он был музыкой…» посвящена 265-летию одного из самых популярных классических композиторов – Моцарта. Несколько представленных изданий – клавир «Реквиема» и переложение для фортепиано оперы «Дон Жуан» – вышли из типографского станка в Лейпциге в конце XIX века.

Работники библиотеки рекомендуют обратить внимание на выставочные материалы.