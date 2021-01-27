Елеазаровский монастырь снят с эпидемического учёта по коронавирусу
В Instagram губрнатора Псковской области Михаила Ведерникова появился официальный отчёт по коронавирусу в регионе за 26 января 2021 года.
Губернатор сообщил о смерти ещё двух пациентов от коронавирусной инфекции, а так же сказал, что очаг в Елеазаровском монастыре «потушен» и он снят с контроля у Роспотребнадзора.
За прошедшие сутки в области обнаружили инфекцию ещё у 98 человек, выздоровело 287 пациентов, проделали 1 102 тестов.