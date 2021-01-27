Ресторанам и отелям могут понизить НДС

07:55, 27 января 2021, ПАИ

В правительстве обсуждается возможность снижения ставки НДС для рестораторов и отельеров, сообщает газета «Известия» со ссылкой на двух федеральных чиновников и близкий к кабмину источник.

По данным издания, Федеральная налоговая служба сейчас рассматривает различные варианты и ведёт расчёты, чтобы понять, как изменение налога отразится на доходах казны и сможет ли подстегнуть бизнес. Базовый вариант по ставке — 10%. Доклад в Минфин планируется подготовить в течение месяца.

При этом, по словам одного из федеральных чиновников, Минфин концептуально не поддерживает данную инициативу, так как рестораны и отели не входят в число отраслей с плохим финансовым положением даже после пандемии.

В Минэкономразвития уверены, что проработка дополнительных мер поддержки отрасли необходима, и она ведется в тесном сотрудничестве с регионами. В пресс-службе правительства добавили, что продолжается системная работа по поддержке пострадавших сфер.