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Экономика

Новый механизм сопровождения инвестпроектов планируют ввести в Псковской области

Внесение изменений в закон Псковской области «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области» одобрили члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания. Заседание состоялось 27 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

С основным докладом выступил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Он отметил, что законопроект направлен на улучшение инвестиционной деятельности и её оптимизацию. В частности, изменения планируется внести для оптимизации работы Совета по инвестициям в Псковской области и Инвестиционной комиссии администрации Псковской области путём объедения их функций в один коллегиальный орган – Совет по инвестициям в Псковской области.

Членов Совета наделят полномочиями по принятию решений об утверждении инвестиционного проекта и предоставлении государственной поддержки. Также изменения предлагается внести для исключения понятия «стратегический инвестиционный проект» и введения механизма сопровождения инвестиционного проекта по принципу «одного окна», который регулирует отношения, возникающие в ходе подготовки, реализации и мониторинга хода реализации на территории области инвестиционных проектов, определяет порядок и сроки взаимодействия участников указанных отношений в целях реализации принципа «одного окна». Кроме того, согласно законопроекту, снижается порог объёма планируемых инвестиций по проекту с 100 млн до 50 млн рублей для инвесторов, намеренных заключить инвестиционное соглашение с администрацией области.

При этом инвестиционный проект должен обеспечивать создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджет области, а также соответствовать иным требованиям, предусмотренным установленным администрацией области порядком. Инвестиционные соглашения, заключенные до принятия законопроекта и вступления его в силу, продолжат действовать до окончания указанного в них срока действия.

Принятие данного законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета Псковской области. Планируется, что законопроект вступит в силу 1 апреля. Профильный комитет рекомендовал Псковскому областному Собранию принять проект закона в двух чтениях.

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