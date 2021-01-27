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Общество

Размер выплат на детей от 3 до 7 лет увеличится в России

Увеличить размер выплат на детей от 3 до 7 лет планируется в России. Это предусмотрено планом мероприятий в рамках Десятилетия детства, опубликованным на сайте кабмина 27 января.

Также в стране продолжится развитие программы по предоставлению бесплатных земельных участков многодетным семьям, расширение возможностей социальных контрактов.

Кроме того, предполагается упростить процедуру получения мер господдержки родителям с детьми. К 2027 году 75% таких семей смогут оформлять все пособия и льготы на основании одного заявления, без каких-либо дополнительных документов.

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