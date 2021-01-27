Псковские курсанты приступили к итоговой подготовке к работе в колониях

11:38, 27 января 2021, ПАИ

27 января в Псковском филиале Академии ФСИН России начались комплексные учения в рамках подготовки молодых специалистов по ведомственной специализации «Организация режима в УИС». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Учения продлятся 10 дней. За это время курсанты-выпускники, обучающиеся по направлению подготовки «Юриспруденция», в игровой форме воспроизведут ситуации, возникающие в практической деятельности сотрудников исправительных учреждений. Руководить учениями будет профессорско-преподавательский состав вуза, а также сотрудники ИК-4, отдела конвоирования и отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области, экспертно-криминалистического центра областного УМВД.

Перед этим руководство образовательной организации и штаба учений провело общий инструктаж для участников, после чего состоялось входное тестирование курсантов.

Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин отметил, что через полгода курсанты выпускного курса отправятся для прохождения службы в 12 территориальных органов ФСИН России. Учения нужны для того, чтобы подготовить их к дальнейшей практической деятельности, успешному решению поставленных перед ними задач с применением полученных в учреждении знаний, умений и навыков.

Каждый день участники-курсанты вместе с членами штаба учений, посредниками, консультантами-наблюдателями и иными заинтересованными должностными лицами структурных подразделений вуза будут подводить итоги. Вся полученная информация будет анализироваться, систематизироваться и учитываться при подведении общих итогов комплексных учений.