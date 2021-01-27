Гироскутер, ёлка и лыжи: что россияне забывали в поездах в 2020 году

11:47, 27 января 2021, ПАИ

В 2020 году пассажирам вернули более 22 тыс. вещей, оставленных в поездах дальнего следования. Это удалось сделать силами АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») благодаря сервису поиска вещей на официальном сайте РЖД, сообщили Псковскому агентству информации в Службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

В декабре в поездах чаще всего забывали детские санки, лыжи, коньки и хоккейные клюшки. Также пассажиры оставляли елочные гирлянды, искусственные ели, сладкие подарки, косметические наборы, упаковочную бумагу. В конце февраля в поездах находились сувениры ко Дню защитника Отечества: гели для бритья, сувениры и открытки. А летом работники поездных бригад обнаруживали забытые тенты для бассейна, рыболовные снасти, нашелся даже гироскутер.

Тем, кто забыл свои вещи в поезде, нужно заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сервисы» на официальном сайте ОАО «РЖД» или на сайте lost.fpc.ru. Требуется указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре цифры номера документа, по которому был куплен билет. Также необходимо составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

Сервис работает с марта 2019 года, с момента его запуска пассажирам вернули почти 40 тыс. оставленных в поездах предметов.