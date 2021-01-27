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Культура

Студия эстетического развития детей снова заработает в Пушкинском заповеднике

На занятии «Весёлая масленица» дети мастерят традиционных куколок-Маслён. (март 2020 года). Фото с официальной страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

В конце недели в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» возобновится работа Студии эстетического развития детей. Три группы студии — по годам обучения — предназначены для дошкольников и младших школьников от 6 до 10 лет, сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы учреждения Лидия Токарева.

Данный проект стартовал в музее в ноябре 2017 года. В программу, разработанную специалистами отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника, входит обучение детей этикету. Кроме того, малышей знакомят с азами изобразительного искусства, рассказывают о театре, учат вальсировать. Детям рассказывают о быте пушкинского времени — о дворянской и крестьянской культуре, сравнивая с современным городским и деревенским укладом. Каждое занятие предполагает и практическую часть, в ходе которой студийцы учатся мастерить традиционные игрушки, повторяют традиционные росписи, создают эскизы открыток и пригласительных билетов, буквицы для рукописных книг.

Проект пользуется большой популярностью среди пушкиногорцев. Однако его пришлось приостановить весной 2020 года в связи со сложившейся в регионе и в стране эпидемической ситуацией. Сейчас работа студии возобновится с соблюдением всех предписанных ограничений: обязателен масочный режим, ограниченное количество детей в группе. 

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