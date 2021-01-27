У переболевших коронавирусом пациентов ухудшается зрение – врач

13:58, 27 января 2021, ПАИ

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что у людей, переболевших коронавирусом, может снижаться острота зрения, пишет РИА Новости.

По словам врача, коронавирус может усугубить изменения, связанные с хрусталиком, в результате чего оптика глаза меняется в сторону большего «минуса». Человеку, ранее не носившему очки, после перенесённого коронавируса они могут понадобиться.

«Усиливается близорукость, то есть меняется сила стекол», — объяснила врач.

У некоторых пациентов также нарушается кровообращение в мелких сосудах глазного дна. Из-за этого может происходить затуманивание зрения. Чтобы избежать негативных последствий болезни, врач рекомендовала посещать офтальмолога.