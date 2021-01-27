В Котово откроется китайское производство изделий из дерева для IКЕА

15:00, 27 января 2021, ПАИ

Китайское производство изделий из дерева для IКЕА откроется в Котово. Об этом рассказал директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин в эфире проекта ПАИ-live 27 января.

По словам Федюнина, проекты развиваются, в частности с участием китайского капитала.

«В Котово компания «Синьань» будет заниматься производством изделий из дерева для компании IKEA, – отметил спикер. – Проект будет запускаться уже в первом полугодии 2021 года».

Развивается также производственный проект в сфере переработки леса – «ОСКО-Инвест».

«Пуск планировался на декабрь, но условия, связанные с коронавирусом, наложили свой отпечаток, соответственно, проект стартует в этом году, объем инвестиций там порядка полутора миллиардов рублей», – подчеркнул Вячеслав Федюнин.

В частности, недалеко от Пскова создается большая инфраструктура с точки зрения производственной базы, очень хорошая тематика для использования леса, который находится на территории региона.

Вячеслав Федюнин также отметил, что многофункциональный центр на улице Леона Поземского в Пскове – проект, который реализует Северо-Западная инвестиционная компания.