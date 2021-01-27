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Политика

Псковских чиновников обяжут отчитываться о владении цифровой валютой

Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания единогласно поддержали законопроект, который обяжет губернатора, депутатов и глав муниципальных образований Псковской области декларировать цифровые финансовые активы. Заседание комитета состоялось 27 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Соответствующий проект закона в исполнение действующих норм федерального законодательства подготовила областная прокуратура. Законопроект членам комитета представил старший помощник прокурора области Сергей Тимофеев.

«С 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который дополнил перечень декларируемого имущества определённых должностных лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, а также членов их семей, цифровыми активами и цифровой валютой», – уточнил помощник прокурора.

Предоставлять сведения будут лица, замещающие государственные и муниципальные должности. Согласно соответствующему реестру к ним отнесены губернатор, депутаты областного Собрания и представительных органов местного самоуправления, главы районов, председатели Счётной палаты и избирательной комиссии и ряд других должностей. Обязанность декларировать крупные расходы на приобретение цифровых финансовых активов распространяется и на членов семей лиц, замещающих государственные и муниципальные должности.

В итоге комитет рекомендовал принять законопроект в двух чтениях на ближайшей сессии Псковского областного Собрания, которая состоится завтра, 28 января.

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