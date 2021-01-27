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Общество

Псковские абоненты Tele2 стали слушать музыку в 1,5 раза больше

Tele2 проанализировала активность абонентов в приложении СберЗвук в 2020 году. Самыми популярными исполнителями по количеству прослушиваний стали MORGENSHTERN, Artik & Asti и Zivert. В среднем пользователи приложения слушают музыку по часу в день.

Наибольший прирост клиентов стримингового аудиосервиса СберЗвук среди абонентов Tele2 зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Челябинске и Ростове-на-Дону. Среднее время прослушивания музыки на одного пользователя увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом. Больше всего часов на потребление музыкального контента тратят абоненты из ХМАО, столичного региона, а также Республики Карелии. В среднем по России пользователи сервиса слушают треки около часа в сутки.

Самыми популярными артистами среди абонентов Tele2 в 2020 году стали MORGENSHTERN, на втором месте – Artik & Asti, на третьем – Zivert, далее – GAYAZOV$ BROTHER$, пятерку лидеров замыкают HammAli & Navai.

Трек «Луна не знает пути» («Тайпан» и Agunda) занял лидирующие позиции по количеству прослушиваний, далее – «РАТАТАТАТА» (MORGENSHTERN и Витя АК), на третьем месте – «Любимка» NILETTO, затем – трек Artik & Asti «Девочка, танцуй». Пятое место занимает «Увезите меня на Дип-хаус» GAYAZOV$ BROTHER$.

Абоненты Tele2 могут установить приложение СберЗвук и использовать сервис бесплатно или оформить премиум-подписку, которая позволит скачивать музыку на телефон, слушать в лучшем качестве даже там, где нет интернета. Кроме того, при подключении услуги интернет-трафик в сети Tele2 в приложении СберЗвук тарифицироваться не будет. Также подписка полностью отключает рекламу внутри сервиса. Подробности можно узнать на сайте.

 

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