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Общество

Блокадный хлеб: псковичка о жизни в осажденном Ленинграде (ВИДЕО)

27 января отмечается День снятия блокады Ленинграда — в 1944 году в результате наступления советские войска полностью сняли кольцо окружения немецко-фашистских захватчиков, в полной изоляции город находился 872 дня.

Общественная организация «Вечевой Орден» вместе с активистами общероссийского движения «Волонтеры Победы» и студентами ПсковГУ ежегодно проводят акцию «Хлеб той зимы». В этот раз она прошла в областной библиотеке. Организаторы предлагали всем желающим попробовать хлеб по «блокадным рецептам», которые удалось узнать в музее хлеба в Санкт-Петербурге.

В День воинской славы корреспондент ПАИ встретился с жительницей блокадного Ленинграда, которая рассказала о своем «хлебе той зимы».

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