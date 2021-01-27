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Экономика

В Псковской области крупного рогатого скота стало меньше, но выросло поголовье свиней

Поголовье свиней в Псковской области выросло на 12%

 

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на 1 января 2021 года численность основных видов скота составила: крупного рогатого скота – 65,2 тыс. голов (из него коров – 32,9 тыс.), свиней – 1443,9 тыс., овец и коз – 32,3 тыс. голов, сообщает ПАИ пресс-служба территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.

В сельскохозяйственных организациях сосредоточено 78 % поголовья крупного рогатого скота и почти всё поголовье свиней – 99,9 %. В хозяйствах населения содержится 82 % овец и коз.

По сравнению с соответствующей датой прошлого года в хозяйствах всех категорий отмечалось сокращение поголовья крупного рогатого скота – на 4,1 %, коров – на 1,7 %,  поголовье свиней, овец и коз выросло, соответственно, на 12 и 2,2 %.

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