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Сергей Шнуров написал заявление в полицию на Иосифа Пригожина

Пригожин и Шнуров докатились до полиции. Фото starhit.ru

 

Уже полгода, как между музыкантом Сергеем Шнуровым и продюсером Иосифом Пригожиным идёт вражда. Они нелестно отзывались друг о друге в соцсетях. Внезапно их отношения обострились настолько, что Сергей Шнуров подал на Иосифа Пригожина заявление в полицию.

Как сообщает «Говорит Москва», 47-летний Сергей Шнуров пришёл в органы правопорядка из-за угроз Иосифа Пригожина. Музыкант утверждает, что продюсер намерен применить физическую силу за то, что тот раскритиковал его супругу – певицу Валерию. Эту информацию подтвердил и адвокат создателя группы «Ленинград» Алексей Добрынин.

«В данном случае высказывания Иосифа Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью» (до пяти лет лишения свободы). А для того чтобы задиристый господин Пригожин не перешёл от угроз к действиям, пока идёт доследственная проверка, мы подали в полицию ещё одно заявление – профилактическое. Оно обязывает полицию провести ряд мероприятий, направленных на разъяснение господину Пригожину недопустимости совершения противоправных действий в отношении Сергея Шнурова», – заявил представитель музыканта.

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