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Общество

Вылет самолёта рейса Москва — Псков перенесён из-за метеоусловий

Вылет самолёта авиакомпании «Азимут» по маршруту Москва – Псков перенесён из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации директор компании «Псковавива» Артём Тарасов.

«Над Псковом туман, нижняя кромка – всего 60 метров. Вылет из Москвы перенесён ориентировочно на 7 утра 28 января», – сказал Тарасов.

По расписанию самолёт должен был вылететь из аэропорта Внуково в 22:50 и приземлиться в Пскове в 0:10 мск.

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