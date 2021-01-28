Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область
Сегодня в Псковскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса – 5400 доз, сообщил в своем Instagram губернатор Михаил Ведерников.
По одной тысяче получат Псков и Великие Луки, по 200 доз –17 межрайонных больниц и филиалов.
Глава региона отметил, что это позволит запустить вакцинацию в Гдовском, Дновском, Дедовичском, Локнянском, Новоржевском, Пыталовском, Палкинском, Пушкиногорском, Стругокрасненском, Печорском районах и дополнительно – в Идрице.
«Сейчас проходит регистрация препаратов, в течение нескольких дней они будут последовательно доставляться в пункты вакцинации», - уточнил Михаил Ведерников.