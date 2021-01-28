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Общество

К лету большая часть ограничений по коронавирусу будет снята – эксперт

Пандемия коронавируса постепенно подходит к концу, такое мнение в беседе с ura.ru высказал сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

По его словам, окончательно пандемия завершится, когда 70-80% человечества проконтактирует с вирусом. Большую роль в окончании пандемии играют прививки, уверен вирусолог. Полная информация об эффективности массовой вакцинации от коронавируса появится уже через несколько месяцев.

Ограничения, связанные с распространением COVID-19, могут быть сняты в России уже к лету этого года, подытожил Феликс Ершов.
 

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