К лету большая часть ограничений по коронавирусу будет снята – эксперт

09:01, 28 января 2021, ПАИ

Пандемия коронавируса постепенно подходит к концу, такое мнение в беседе с ura.ru высказал сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

По его словам, окончательно пандемия завершится, когда 70-80% человечества проконтактирует с вирусом. Большую роль в окончании пандемии играют прививки, уверен вирусолог. Полная информация об эффективности массовой вакцинации от коронавируса появится уже через несколько месяцев.

Ограничения, связанные с распространением COVID-19, могут быть сняты в России уже к лету этого года, подытожил Феликс Ершов.

