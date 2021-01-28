За грабёж двух жителей Дедовичского района приговорили к лишению свободы

09:29, 28 января 2021, ПАИ

Двух жителей Дедовичского района приговорили к лишению свободы за грабёж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

3 мая 2020 года мужчины решили ограбить жилой дом. Один из них остался на улице для предупреждения об опасности, второй незаконно проник внутрь помещения и вынес на улицу духовой шкаф, шиберные задвижки, рулевую колонку от автомобиля и простыню. В это время преступников заметили прохожие, но злоумышленникам удалось скрыться.

Дедовичский районный суд приговорил одного из преступников к лишению свободы сроком на 3 года 1 месяц, другого - на 3 года 3 месяца. Учитывалось наличие рецидива и неотбытого наказания по предыдущему приговору.