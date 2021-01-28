За кражу одежды и продуктов житель Дедовичского района проведёт 2,5 года в колонии

09:40, 28 января 2021, ПАИ

Житель Дедовичского района, который совершил кражу из чужого дома и попытался обокрасть магазин электроники, проведёт 2,5 года в колонии строгого режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В конце сентября 2020 года преступник ночью незаконно проник в квартиру в доме № 1 на улице Энергетиков в поселке Дедовичи, откуда украл одежду и продукты. Проживающий в данной квартире мужчина в это время крепко спал.

Спустя час злоумышленник попытался проникнуть в магазин «Электрон», повредив провод сигнализации. Он сломал рольставни, разбил окно, однако завершить преступный умысел ему помешали прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.