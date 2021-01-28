257 жителей блокадного Ленинграда проживает в Псковской области

09:50, 28 января 2021, ПАИ

257 жителей блокадного Ленинграда проживает в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Каждому из них мы говорим слова признательности и благодарности, восхищаемся их смелостью, силой и преданностью Родине», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что вся Россия восхищается невероятным мужеством, силой духа и героизмом жителей блокадного Ленинграда.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась 872 дня. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до её полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать больше года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 млн человек.