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Общество

Назначен мировой судья участка №36 в Великих Луках

Депутаты Псковского областного Собрания назначили Наталью Климанович на должность мирового судьи судебного участка № 36 в Великих Луках на пятилетний срок полномочий. Такое решение принято на основании результатов тайного голосования на 54-й сессии регионального парламента 28 января. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, за проголосовали 32 депутата, против – 0, недействительный бюллетень –1.

Кандидатуру юриста депутатам представил заместитель председателя Псковского областного суда Дмитрий Устинов. В частности, он отметил, что Наталья Климанович имеет 9-й квалификационный класс судьи, стаж работы в области юриспруденции более 10 лет.

Ознакомившись с профессиональным опытом кандидата на должность мирового судьи, депутаты включили её кандидатуру в бюллетень для тайного голосования.

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