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Общество

В России запретили рекламировать вейпы и наполнители для них

Вейпы и наполнители для них запретили рекламировать в России с 28 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Telegram-канале Псковского УФАС России.

С 28 января вступили в силу изменения в закон о рекламе, касающиеся рекламы табака и табачных изделий. В частности, был добавлен запрет на рекламу вейпов и никотинсодержащей продукции - наполнителей для электронных сигарет - стиков, жидкостей, картриджей.

В рекламе не допускается демонстрация процессов курения табака или никотинсодержащей продукции. Штраф для юридического лица, допустившего нарушение требования закона, составит от 150 тысяч до 600 тысяч рублей.

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