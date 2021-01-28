25-летнюю псковичку задержали с наркотиками
С наркотиками задержали 25-летнюю псковичку, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
22 января вечером у дома на улице Николая Васильева сотрудники полиции обнаружили девушку, которая что-то искала в кустах. Оказалось, что псковичка искала закладку с наркотиками. При личном досмотре у нее обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза показала, что это наркотическое средство метилэфедрон массой 0,45 грамма.
По данному факту возбудили уголовное дело. Ведется расследование.