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25-летнюю псковичку задержали с наркотиками

С наркотиками задержали 25-летнюю псковичку, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 января вечером у дома на улице Николая Васильева сотрудники полиции обнаружили девушку, которая что-то искала в кустах. Оказалось, что псковичка искала закладку с наркотиками. При личном досмотре у нее обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза показала, что это наркотическое средство метилэфедрон массой 0,45 грамма.

По данному факту возбудили уголовное дело. Ведется расследование.

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