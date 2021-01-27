Условия для получения господдержки инвестпроектов упростили в Псковской области

12:53, 28 января 2021, ПАИ

Условия для получения господдержки инвестпроектов упростили в Псковской области. Соответствующие изменения в региональный закон «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области» поддержали депутаты Псковского областного Собрания на 54-й сессии регионального парламента 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

С докладом выступил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Он отметил, что законопроект направлен на улучшение инвестиционной деятельности и её оптимизацию. В частности, изменения планируется внести для оптимизации работы Совета по инвестициям в Псковской области и Инвестиционной комиссии администрации Псковской области путём объединения их функций в один коллегиальный орган – Совет по инвестициям в Псковской области.

Членов Совета наделят полномочиями по принятию решений об утверждении инвестиционного проекта и предоставлении государственной поддержки. Также изменения предлагается внести для исключения понятия «стратегический инвестиционный проект» и введения механизма сопровождения инвестиционного проекта по принципу «одного окна».

Кроме того, согласно законопроекту, снижается порог объёма планируемых инвестиций по проекту с 100 млн до 50 млн рублей для инвесторов, намеренных заключить инвестиционное соглашение с администрацией области.

Согласно документу, изменения должны вступить в силу 1 апреля.