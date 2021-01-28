Чиновников Псковской области обязали отчитываться о владении цифровой валютой

13:45, 28 января 2021, ПАИ

Чиновников Псковской области обязали декларировать цифровые финансовые активы. Соответствующие изменения в отдельные законодательные акты Псковской области по вопросам контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам приняли депутаты Псковского областного Собрания на 54-й сессии регионального парламента 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Соответствующий проект закона в исполнение действующих норм федерального законодательства подготовила областная прокуратура.

Согласно документу, предоставлять сведения будут лица, замещающие государственные и муниципальные должности. Согласно соответствующему реестру к ним отнесены губернатор, депутаты областного Собрания и представительных органов местного самоуправления, главы районов, председатели Счётной палаты и избирательной комиссии и ряд других должностей. Обязанность декларировать крупные расходы на приобретение цифровых финансовых активов распространяется и на членов семей лиц, замещающих государственные и муниципальные должности.