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Общество

Ремонтировавших псковские дороги подрядчиков внесли в чёрный список

Ремонтировавших псковские дороги подрядчиков внесли в чёрный список. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, решением УФАС подрядные организации ООО «Лидерстрой» и ООО «СМУ-17» занесены в реестр недобросовестных поставщиков.

Причиной послужило неисполнение компаниями обязательств по контрактам на ремонт улично-дорожной сети.

ООО «Лидерстрой» в прошлом году был подрядчиком по ремонту автомобильной дороги Рубцово — Амосово в Палкинском районе. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы должны были завершиться к 12 октября, но сроки неоднократно переносились. Несмотря на это, компания выполнила свои обязательства по ремонту дороги лишь частично и так и не представила готовый объект. В совокупности просрочка составила 70 дней. Администрация Палкинского района приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и направила в УФАС сведения о подрядчике для его включения в реестр недобросовестных поставщиков. Кроме того, заказчик предъявил ООО «Лидерстрой» неустойку. 

ООО «СМУ-17» включено в реестр недобросовестных поставщиков в связи с неисполнением контракта, заключенного с Управлением городского хозяйства администрации Пскова. Договор на устройство дернового покрытия на разделительных полосах улично-дорожной сети города Пскова был подписан 27 июля 2020 года, однако подрядчик приступил к работе 19 сентября и к назначенному сроку выполнил лишь 60% контракта.

Эта же подрядная организация ремонтировала в прошлом году улицы Школьную и Аллейную. Заказчик не принял отремонтированные объекты из-за некачественно выполненных работ. Кроме того, ООО «СМУ-17» не предоставило в установленные сроки исполнительную документацию. Идет расторжение контрактов с этим подрядчиком.

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