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Общество

С декабря долги по зарплате в Псковской области сократились почти на 98%

В Псковской области просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 793 тысячи рублей, что на 97,7 процента меньше, чем на 1 декабря 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств. Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 января 2021 года составила 19 человек. В расчете на одного работника просроченная задолженность по заработной плате составила 41,7 тысячи рублей. На 1 января 2021 года вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась в организациях обрабатывающих производств.

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