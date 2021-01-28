С декабря долги по зарплате в Псковской области сократились почти на 98%

15:32, 28 января 2021, ПАИ

В Псковской области просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 793 тысячи рублей, что на 97,7 процента меньше, чем на 1 декабря 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств. Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 января 2021 года составила 19 человек. В расчете на одного работника просроченная задолженность по заработной плате составила 41,7 тысячи рублей. На 1 января 2021 года вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась в организациях обрабатывающих производств.