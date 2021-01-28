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Общество

Намахал кулаками на 300 тысяч рублей: великолучанин выплатит по суду компенсацию после драки

После пьяной драки великолучанин получил условный срок и заплатит более 300 тысяч рублей компенсации. Фото belnovosti.by

 

19 января 2021 года Великолукским городским судом Псковской области рассмотрено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Великолукского района Псковской области. Об этом пишет телеграм-канал объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Псковской области. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, опасного для жизни человека).

Суд установил, что в июне 2020 года подсудимый Т. в состоянии алкогольного опьянения вблизи мусорных контейнеров во дворе одного из домов на площади Калинина распивал спиртные напитки вместе с потерпевшим В. 

В ходе ссоры с В. подсудимый Т. нанёс ему многочисленные удары в область головы и тела, тем самым нанеся тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека. 
Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Кроме того, в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд установил полное признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном.

Приговором Великолукского городского суда Псковской области Т. был признан виновным в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с установлением испытательного срока на три года.

По делу к подсудимому Т. заявлены гражданские иски: потерпевшего В. – о взыскании компенсации морального вреда на сумму 500 000 рублей, гражданским истцом, АО «МАКС-М» в г. Пскове, – о возврате денежных средств, затраченных на лечение застрахованного лица В., на сумму 52 286,58 рубля.

Гражданский иск страховой компании АО «МАКС-М» в г. Пскове удовлетворён полностью. Гражданский иск, заявленный потерпевшим, о взыскании компенсации морального вреда удовлетворён частично – в сумме 250 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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