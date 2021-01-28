Ведерников: Строительство свиноферм в Опочецком районе будет возможно только после одобрения специалистов

19:46, 28 января 2021, ПАИ

Строительство свиноферм в Опочецком районе будет возможно только после одобрения специалистов, уточнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая во время прямой линии на телеканале «Россия-24» на вопрос жителя Опочки.

«Беспокоит планируемое строительство здесь крупных свиноферм. Есть опасения, что это может вызвать проблемы с экологией», – отметил опочанин.

«Я видел коллективное обращение. Проект может быть реализован только при наличии положительных заключений Росприроднадзора и Госэкспертизы. Пока таковых нет», – подчеркнул губернатор.