Художник Антон Ломаев пообещал, что в иллюстрациях к его следующей книге будет угадываться Псков

11:55, 26 сентября 2026, ПАИ

В Псковской центральной городской библиотеке имени Ю. Н. Тынянова в рамках фестиваля «Книжная яблоня» состоялась встреча псковичей со знаменитым книжным иллюстратором Антоном Ломаевым «Сказочная Русь глазами Антона Ломаева». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

На встречу пришли не только любители полиграфии, но и ученики художественных школ и студенты IT-колледжа, которые изучают дизайн, а также состоявшиеся художники, причём не только псковские.

Антон Ломаев начал с того, что рассказал, как стал книжным иллюстратором: уже в 11 лет он уехал из своего родного города Витебска в Ленинград учиться в школе при институте имени Репина. Но сразу после её окончания не смог поступить в Академию художеств и вернулся в Витебск, откуда ушёл на срочную службу в армии. И вот там он не только занимался оформлением ленинских комнат, но и увлёкся эпистолярным жанром. И стал писать по три письма в день, заодно постигая искусство сочетания текста и картинки.

Поэтому, когда уже после армии всё-таки поступил в институт имени Репина, он передумал быть художником станковой живописи, а захотел учиться книжной иллюстрации, обнаружив, что такое творчество приводит к тому, что «ты неизбежно много читаешь и это тебя обогащает, потому что ты постоянно погружаешься в новые смыслы и после каждого проекта меняешься».

Завершив учёбу, Антон Ломаев много сотрудничал с разными издательствами («я был азартен и всеяден»), пока не понял, что не хочет работать на заказ, и не начал сам выбирать себе проекты по душе. Теперь он называет себя не иллюстратором, а художником книги, объясняя, что это другая профессия, близкая, по его словам, к режиссёрской. Потому что ему давно уже неинтересно создавать отдельные картинки на заданную тему, а важно рассказать через них историю, выстраивая их таким образом, чтобы передать движение от завязки к развязке.

Художник Игорь Шаймарданов спросил у Антона Ломаева, что для него важнее – композиция листа или драматургия текста. Ломаев ответил, что, конечно же, драматургия текста.

На вопрос Игоря Шаймарданова, надо ли каждого автора иллюстрировать в особенной технике, Антон Ломаев сказал, что это задача-максимум: «Если я беру Шекспира, то я должен быть отчасти Шекспиром. Но проблема в том, что каждый художник тянет за собой кандалы своего профессионализма и ему трудно выпрыгнуть из собственных штанов. Но замах такой должен быть, конечно!»

В дискуссии с Игорем Шаймардановым Антон Ломаев также добавил, что для него очень важно оставлять пространство для фантазии читатели, чтобы не «поддавливать» его слишком подробными иллюстрациями.

Ломаев впервые побывал в Пскове только в прошлом году. Та поездка совпала у него с важным событием: за день до этого он получил из типографии свою книжку «Иван-царевич и серый волк», поэтому у него сохранилась фотография этой книги, которую он сделал на фоне псковских башен Нижних решёток.

Ломаев рассказал, что эта книга имела успех и что в этом году власти Санкт-Петербурга даже напечатали специальный тираж (67 с лишним тысяч экземпляров), чтобы подарить её 1 Сентября каждому первокласснику.

К иллюстрированию русских сказок Ломаев, по его словам, «шёл долго». Он и литератор Анна Гурова решили не просто издать всем известную сказку, а пересказать её так, чтобы она зазвучала современно.

Создавая иллюстрации для книги «Иван-царевич и серый волк», Антон Ломаев, например, задумался, где могли бы жить царь Далмат и царь Афрон. Он решил, что подсказки таятся в их именах, и для этого изучал историю взаимоотношений Древней Руси с Далмацией и Афинами.

Референс для одной из иллюстраций Антон Ломаев подглядел в монастыре в Нижнем Новгороде, где его поразили старинные ворота. Поэтому он воспроизвёл в своей книге те ворота, позволив себе добавить к ним фантазийных львов, а также разместил в клеймах этих ворот героев сказки.

«Я подумал, что хорошо бы эту русскую тему продолжить и привносить в иллюстрации впечатления от поездок по древним русским городам. Так что в следующей своей книге «Царевна-лягушка» я, наверное, буду делиться впечатлениями от Пскова», – пообещал Антон Ломаев и добавил, что его поражают странные пропорции псковских храмов, поскольку с первого взгляда очень трудно угадать логику их строителей, и, конечно, «эти безумные» псковские звонницы, похожие на стены.

Напомним, в Пскове на этой неделе проходит ежегодный литературный фестиваль «Книжная яблоня». Вчера возле историко-краеведческой библиотеки на площади Ленина открылась грандиозная книжная ярмарка, на которой в том числе представлены книги издательства «Лорета» с иллюстрациями Антона Ломаева. Если повезёт, то даже можно будет взять у художника автограф.

Также на этой ярмарка можно приобрести книги лучших российских издательств по самым выгодным ценам. Среди них – «Речь», «Самокат», «Проспект», «РиполКлассик», «Эвлорин», «Гудвин».

В этом году Централизованная библиотечная система Пскова проводит фестиваль «Книжная яблоня» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, и поэтому он как никогда наполнен интересными мероприятиями с участием многочисленных деятелей искусства со всероссийской известностью.