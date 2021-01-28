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Общество

Ведерников рассказал о планах по модернизации социальной инфраструктуры приграничных районов

О планах по модернизации социальной инфраструктуры приграничных районов рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на прямой линии 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На прямую линию поступил вопрос от местной жительницы, которая отметила, что во время ВКС с президентов звучала тема поддержки лингвистической гимназии в Печорах, построенной ещё в начале прошлого века.

«Таких школ немало, например, школа в деревне Линово Пыталовского района. Она построена ещё до войны», - отметила местная жительница, спросив, какие планы у региональных властей по модернизации этой и других школ.

«Проблемные не только эти две школы», - заметил глава региона, добавив, что у региона большие планы на модернизацию социальной инфраструктуры приграничных районов. Линово – тоже в перечне запланированных объектов.

Реализацию программы планируется начать в этом году. При этом губернатор подчеркнул, что объём средств серьезный, и одномоментно правительство их не может выделить.

«Вопрос проработан с Министерством просвещения, поддержка есть», - добавил Михаил Ведерников, заметив, что в этом году планируется проработать всю проектную документацию.

По словам губернатора, программа может быть рассчитана на три года.

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