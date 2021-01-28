О своих мечтах рассказал губернатор Псковской области

20:38, 28 января 2021, ПАИ

О своих мечтах рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Отвечая на вопрос ведущего, глава региона отметил, по детям «программу минимум» уже выполнил, а «дальше – как бог даст». «В Псковской области ещё много домов предстоит построить и много деревьев посадить», – заявил губернатор и выразил надежду, что на это хватит сил и терпения.

По его словам, нужно сделать всё возможное для того, чтобы люди могли говорить, что Псковская область – это место, где хочется жить.