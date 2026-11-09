Псковская область подготовила уже более 10 заявок на премию «Безграничные возможности»

12:07, 09 ноября 2026, ПАИ

Более 12 заявок от Псковской области уже подготовили для участия во всероссийском конкурсе-премии «Безграничные возможности». Об этом сообщила первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова на пресс-конференции, посвящённой конкурсу, передаёт корреспондент ПАИ.

По её словам, сейчас важно привлечь к участию как можно больше организаций и людей, которые работают в сфере поддержки людей с инвалидностью и развития инклюзии.

Подать заявку может любой человек или общественная организация, реализующие соответствующие проекты, программы и мероприятия. Участвовать также могут учреждения, работающие с людьми с инвалидностью. Все работы рассмотрит экспертное жюри. Для участия необходимо заполнить анкету и кратко описать личную историю или проект.

«Рассматривать будут все заявки, часть из них попадёт на федеральный уровень. Отметят и тех, кто зарекомендует себя на региональном уровне, чтобы как можно больше людей узнало о подобных практиках», – отметила Вера Емельянова.

Всероссийская премия «Безграничные возможности» включает 12 номинаций, объединенных в два направления – «Люди без границ» и «Норма жизни». Первое посвящено личным историям, второе – проектам и практикам в сфере инклюзии. Как подать заявку на конкурс? Организаторы собрали пошаговую инструкцию в карточках.

Региональный этап отбора пройдет с 1 по 20 декабря 2026 года. Заявки оценят эксперты, не менее половины из которых составят люди с инвалидностью. Федеральный этап запланирован на период с 10 января по 10 февраля 2027 года. По его итогам определят 39 финалистов.

Финал конкурса и торжественная церемония награждения состоятся в Москве 21–22 апреля 2027 года.