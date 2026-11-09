В деревне Себежского района обустраивают место отдыха по проекту ТОС

12:19, 09 ноября 2026, ПАИ

В деревне Уклеино Себежского района ведутся работы по реализации проекта «Любимый сердцу уголок», сообщила газета «Призыв».

Проект реализует ТОС «Уклеино». По словам представителя ТОС Людмилы Цхварадзе, скоро у жителей деревни появится комфортное место отдыха, где можно будет проводить мероприятия на природе.

Ранее сообщалось, что ТОС «Мостище» Себежского района реализует проект «Колодец – источник жизни».