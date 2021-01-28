Комитет по здравоохранению Псковской области начал работу по обращениям граждан на прямую линию к губернатору

22:09, 28 января 2021, ПАИ





Вопросов на прямой линии губернатора Псковской области было задано гораздо больше, чем прозвучало в эфире. И по каждому обращению уже ведётся работа, пишет официальный телеграм-канал Псковской области.

Так, пенсионерка пожаловалась, что её мужа выписали из ковид-центра и отправили долечиваться домой. А вот будут ли выдавать ему бесплатные лекарства – не сообщили.

Сотрудники комитета по здравоохранению области связались с женщиной и пригласили её в медицинское учреждение. Так как последний тест пациента был отрицательный, будет решаться вопрос о необходимости проведения контрольной КТ, дальнейшего диспансерного наблюдения и проведения необходимых реабилитационных мероприятий.

Проработан и вопрос с женщиной, которая обратилась к губернатору Михаилу Ведерникову с вопросом о получении льготных лекарств от эпилепсии. Сотрудники комитета по здравоохранению Псковской области направили женщину в поликлинику по месту жительства для выписки рецепта.

«Завтра получим заключение специалистов поликлиники, организуем закупку и в ближайшее время обеспечим пациента препаратами», – подчеркнули в комитете.

Напомним, сегодня прошла прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, в ходе которой псковичи задавали интересующие вопросы главе региона.