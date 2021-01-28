Более двух тысяч вопросов от псковичей поступило перед прямой линией с Михаилом Ведерниковым

19:12, 28 января 2021, ПАИ

Более двух тысяч вопросов от псковичей поступило в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова перед прямой линией, которая проходит сегодня, 28 января.

Задать вопрос губернатору можно и сейчас, и в ходе прямой линии. Для этого нужно позвонить по номеру 8-800-550-01-75. Также можно оставлять сообщения в группе ГТРК «Псков» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.

Трансляция прямого эфира также идёт на «Радио России» и «Маяке», в социальных сетях и на площадках Псковского агентства информации.