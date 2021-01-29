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Общество

Пётр-полукорм наступил по народному календарю

29 января по народному календарю отмечается Пётр-полукорм. Первую часть своего названия день получил в честь апостола Петра — одного из учеников Иисуса Христа, пишет calend.ru.

Эту дату церковь выбрала для поклонения честным веригам святого Петра — известной христианской реликвии. Под веригами понимаются цепи, которыми, по преданию, апостола Петра сковывали во время ареста в 42 году.

В этот день принято оценивать, сколько корма для скота осталось до начала весеннего выпаса. Люди начинали экономить запасы в случае, если сена и соломы насчитывали меньше половины того, что было запасено на зиму.

По этому поводу говорили: «От Петра-полукорма — половина зимнего корма».

C прозвищем Петра были связаны и другие приметы — более мистические, нежели логические. В этот день проверяли, сколько ржаного хлеба осталось в амбарах. Если его было больше половины запаса – значит, ждали хороший урожай будущим летом.

Существовали и приметы на погоду. Если в этот день ветер дул с северной стороны – ждали мороз. Мороз в Петров день был предвестником летней жары.

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