Как обезопасить летние каникулы детей, рассказали в МЧС

23:52, 12 июля 2025, ПАИ

Как обезопасить летние каникулы детей, рассказали в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

По словам специалистов, детская безопасность всегда должна быть на первом месте, особенно, когда речь идёт о пожарной безопасности. Родителям необходимо не оставлять детей без присмотра, не разрешать играть с огнём и не оставлять на видном месте спички и зажигалки.

Кроме того, ребёнку важно объяснить, как вести себя при возникновении пожара. В первую очередь нельзя притрагиваться к огню, нужно позвать на помощь взрослых. А если взрослых нет дома – выйти из квартиры и обратиться за помощью к соседям.

В случае возникновения пожара или задымления немедленно звонить по номеру 101 или 112.