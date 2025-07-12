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Общество

Как обезопасить летние каникулы детей, рассказали в МЧС

Как обезопасить летние каникулы детей, рассказали в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

По словам специалистов, детская безопасность всегда должна быть на первом месте, особенно, когда речь идёт о пожарной безопасности. Родителям необходимо не оставлять детей без присмотра, не разрешать играть с огнём и не оставлять на видном месте спички и зажигалки.

Кроме того, ребёнку важно объяснить, как вести себя при возникновении пожара. В первую очередь нельзя притрагиваться к огню, нужно позвать на помощь взрослых. А если взрослых нет дома – выйти из квартиры и обратиться за помощью к соседям.

В случае возникновения пожара или задымления немедленно звонить по номеру 101 или 112.

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