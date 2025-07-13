Грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Псковской области
Грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
«Ожидаются грозы, местами ливни, град», – говорится в сообщении ведомства. Также прогнозируют шквалистое усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду.
Неблагоприятные явления ожидаются с утра сегодняшнего дня и продлятся в течение него.
Ранее сообщалось, что до +28 градусов прогнозируют в Псковской области 13 июля.
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