Грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Псковской области

09:34, 13 июля 2025, ПАИ

Грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

«Ожидаются грозы, местами ливни, град», – говорится в сообщении ведомства. Также прогнозируют шквалистое усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду.

Неблагоприятные явления ожидаются с утра сегодняшнего дня и продлятся в течение него.

Ранее сообщалось, что до +28 градусов прогнозируют в Псковской области 13 июля.