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Митрополит Матфей совершает всенощное бдение в канун Собора 12 апостолов

Всенощное бдение в канун праздника Собора славных и всехвальных 12 апостолов совершает митрополит Псковский и Порховский Матфей сегодня, 12 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псково-Печерского монастыря.

Собор славных и всехвальных 12 апостолов – праздник Православной церкви, отмечаемый 13 июля. Это день памяти ближайших учеников Иисуса Христа, принявших его призыв и распространивших Евангелие по всему миру.

Ранее сообщалось, что митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова сегодня, в День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

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