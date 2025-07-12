Митрополит Матфей совершает всенощное бдение в канун Собора 12 апостолов
Всенощное бдение в канун праздника Собора славных и всехвальных 12 апостолов совершает митрополит Псковский и Порховский Матфей сегодня, 12 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псково-Печерского монастыря.
Собор славных и всехвальных 12 апостолов – праздник Православной церкви, отмечаемый 13 июля. Это день памяти ближайших учеников Иисуса Христа, принявших его призыв и распространивших Евангелие по всему миру.
Ранее сообщалось, что митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова сегодня, в День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
После сильного шторма в Псковской области некоторые ЛЭП фактически приходится строить заново – энергетики
Михаил Ведерников – о рождении дочки у сбежавшей из Ирландии семьи: Уверен, новый этап в жизни наших переселенцев будет счастливым