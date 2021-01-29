Более 246 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

09:08, 29 января 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 113 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 246 356. Такие данные привёл губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области выявлено 29 178 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 17 197 пациентов, 128 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.