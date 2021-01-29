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Общество

Соблюдать правила электробезопасности призывают псковские энергетики

Псковские энергетики призывают соблюдать правила электробезопасности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского филиала компании.

Электричество не имеет запаха, цвета или вкуса, поэтому невозможно заранее распознать опасность неисправного электроприбора или оборванного провода на улице. Травму от электрического разряда можно получить, даже не касаясь проводов, а лишь приблизившись к ним менее чем на 1,5 метра.

Чтобы избежать беды, нужно соблюдать правила электробезопасности – как дома, так и на улице. Родителей призывают повторить с детьми правила электробезопасности:

- Нельзя приближаться к провисшим или оборванным проводам. Опасно не только касаться провода, но и подходить к нему ближе чем на 8 метров;

- Нельзя залезать на опоры воздушных линий электропередачи, крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода;

- Нельзя набрасывать проволоку, веревки и другие предметы на линии электропередачи;

- Нельзя играть возле линий электропередачи, запускать рядом с линиями модели летательных аппаратов или фейерверки;

- Нельзя проникать на территорию энергообъектов. Запрещено забираться за ограждения и барьеры, открывать двери трансформаторных подстанций, касаться электрооборудования и приближаться к нему. Даже на расстоянии от токоведущих элементов оборудования есть риск получить смертельную травму, попав под высокое напряжение.

Все энергообъекты обозначены специальным знаком - желтым треугольником с черной молнией. Этот знак предупреждает об угрозе поражения электротоком. Чтобы сохранить жизнь и здоровье, нельзя приближаться к любым объектам, где есть такой знак! В помощь детям, родителям и педагогам на сайте «Россети Северо-Запад» размещён специализированный портал «Подружись с электричеством» с материалами, адаптированными для детей разных возрастных категорий.

Также Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает, что при обнаружении обрывов линий электропередачи, поврежденного электрооборудования необходимо организовать охрану места расположения неисправного энергообъекта, не допускать к нему людей и немедленно сообщить о случившемся на единый номер 8-800-220-0-220.

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