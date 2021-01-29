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Общество

Массовые беспорядки в условной колонии ликвидировали псковские курсанты

Курсантов Псковского филиала академии ФСИН России учат пресечению и ликвидации массовых беспорядков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Тактические действия сотрудников исправительного учреждения в случае необходимости пресечения групповых неповиновений и ликвидации массовых беспорядков продемонстрировали курсанты выпускного курса на учениях «Итог- 2021».

По легенде учений групповые неповиновения осужденных исправительной колонии переросли в массовые беспорядки, которые необходимо ликвидировать. Отработав алгоритм действий, участники игровых коллективов разделились на две группы, одна из которых исполняла роль сотрудников УИС, другая – заключенных, устроивших массовые беспорядки в колонии.

«Для курсантов это учения, на которых они совершенствуют практические навыки по управлению группами боевого порядка и силовым действиям в составе функциональных групп при ведении специальной операции по пресечению и ликвидации массовых беспорядков. При проведении занятий мы стараемся максимально приблизить их к реальным условиям. Учитывается все: местность, спецсредства и даже униформа», – отметил преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала академии Сергей Уваров.

 

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