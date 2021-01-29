Раскрыт дизайн будущего iPhone 12S

13:44, 29 января 2021, ПАИ

Дизайн будущего iPhone 12S раскрыли инсайдеры. Его воссоздали на основе последних утечек о смартфоне, пишет РИА Новости.

У нового гаджета не будет какого-либо разъема – заряжать его предлагается лишь беспроводным способом. Новинка от Apple получит новый дисплей с адаптивной частотой обновления изображения до 120 герц. Помимо этого, планируется вернуть iPhone Touch ID, который основан на подэкранном датчике от Qualcomm.

Новинка похожа на предшественника iPhone 12 Pro с уменьшенным экранным вырезом. Гаджет построят на пятинанометровом процессоре Apple A15 Bionic.