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Общество

Раскрыт дизайн будущего iPhone 12S

Фото: Кирилл Каримов /РИА Новости

Дизайн будущего iPhone 12S раскрыли инсайдеры. Его воссоздали на основе последних утечек о смартфоне, пишет РИА Новости.

У нового гаджета не будет какого-либо разъема – заряжать его предлагается лишь беспроводным способом. Новинка от Apple получит новый дисплей с адаптивной частотой обновления изображения до 120 герц. Помимо этого, планируется вернуть iPhone Touch ID, который основан на подэкранном датчике от Qualcomm.

Новинка похожа на предшественника iPhone 12 Pro с уменьшенным экранным вырезом. Гаджет построят на пятинанометровом процессоре Apple A15 Bionic.

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